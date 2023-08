Netbeheerder vervangt kabels Flevoland na grote storing in 2022

Netbeheerder TenneT laat het komende jaar alle draden in de hoogspanningsmasten tussen Lelystad en Dronten in Flevoland vervangen. Dat is nodig omdat de kabels over een lengte van 21 kilometer beschadigd raakten bij een grote stroomstoring op 2 september vorig jaar. Sindsdien heeft de netbeheerder de stroom omgeleid. Het karwei gaat zo’n 10 miljoen euro kosten becijferde TenneT al eerder.

Door een menselijke fout ontstond vorig jaar kortsluiting in het hoogspanningsnet in Flevoland. Dat zorgde voor een stroomstoring. Ongeveer 300.000 huizen kwamen zonder stroom te zitten. Omdat de hoogspanningsleidingen inzakten ontstond ook schade aan de bovenleiding van het spoor. Er reden tot medio december geen treinen tussen Lelystad en Dronten.

Qirion, die voor onderhoud van het spanningsnet in een deel van Nederland zorgt, begint deze maand met de klus met de aanleg van werkwegen langs de N307 in de richting Dronten. De provinciale weg wordt daarvoor ook een aantal dagen afgesloten en verkeer wordt dan omgeleid via de N309. Eind augustus rijden er ook geen treinen tussen Lelystad en Dronten. ProRail werkt aan het spoor en Tennet vervangt kabels die over de bovenleiding van het spoor lopen.

Volgens TenneT worden tijdens het herstel vaker tijdelijke werkwegen en werkterreinen aangelegd. Verkeer zal daar af en toe hinder van hebben. De klus moet in de zomer van 2024 klaar zijn.