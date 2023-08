Alarmcentrales: geen medische hulpverzoeken vanuit Slovenië

De alarmcentrales krijgen nog geen grote aantallen meldingen binnen van Nederlanders die door het noodweer in Slovenië schade aan bijvoorbeeld hun voertuigen hebben. Eurocross meldt dat ze zo’n dertig meldingen hebben gekregen. Het gaat dan onder meer om mensen die van hun camping zijn geëvacueerd. Nog niemand heeft zich gemeld met medische hulpverzoeken.

SOS International heeft vanuit Slovenië twee meldingen binnen, maar het is onduidelijk of die gerelateerd zijn aan het noodweer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten nog geen hulpvragen te hebben gekregen van Nederlanders in Slovenië die in de problemen zitten.

Meerdere delen van Slovenië zijn getroffen door zware regenval. Twee Nederlanders zijn omgekomen, ze zouden volgens lokale media zijn getroffen door de bliksem. Ook een Sloveen zou door de overstromingen zijn overleden.