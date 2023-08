BIJ1 wil meedoen aan Kamerverkiezingen, zaterdag valt besluit

Het partijbestuur en kaderleden van BIJ1 willen dat de partij meedoet aan de Kamerverkiezingen van 22 november. De partijraad neemt hier zaterdag een definitief besluit over. Dat meldt het partijbestuur op de website van BIJ1.

Na het aangekondigde vertrek op 24 juli van Sylvana Simons, partijleider en fractievoorzitter van de eenmansfractie in de Tweede Kamer, rees de vraag of dit het einde van de partij in de Kamer zou inluiden. Naar nu duidelijk is geworden is vanaf 30 juli achter de schermen hard gewerkt aan plannen om door te gaan.

Zo is de afgelopen week een plan van aanpak gemaakt voor de verkiezingscampagne en andere voorbereidingen voor de Kamerverkiezingen. Daarvoor heeft het partijbestuur een beroep gedaan op de kennis van onder meer medewerkers van de Kamerfractie van de partij en lokale campagneleiders van eerdere verkiezingen. Dit voorstel wordt zaterdag aan de partijraad gepresenteerd, die vervolgens een knoop doorhakt.

“Het partijbestuur gaat haar best doen om alle planningen, plannen en idee├źn zo sterk te presenteren, dat de partijraad geen enkele twijfel meer heeft”, schrijft het in zijn nieuwsbrief.