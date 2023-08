Drukste dag verwacht op Europese wegen op zwarte zaterdag

Reizigers op routes naar populaire Europese vakantiebestemmingen moeten zaterdag rekening houden met grote drukte en extra reistijd. De ANWB waarschuwt voor de drukste reisdag van de zomer op deze zwarte zaterdag. Het hoogtepunt van de drukte wordt verwacht rond 12.00 uur.

In België wordt bij Luik gewerkt aan de weg en is de Cointetunnel richting Luxemburg afgesloten voor auto’s met caravan. In Frankrijk verwacht de verkeersdienst lange files door vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Daarnaast rijden Parijzenaars massaal richting het zuiden, wat voor drukte kan zorgen op wegen rond Bordeaux, op de A7 tussen Lyon en Orange en van en naar de Spaanse grens.

Ook Duitsland heeft te maken met vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. Daarnaast wordt er ook veel aan de weg gewerkt. In Zwitserland is de Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt. De wachttijd kan hier oplopen tot enkele uren, voorspelt de ANWB.

Bij de Tauern- en Karawankentunnel in Oostenrijk richting Slovenië worden dit weekend ook files verwacht. Net als op de A22 (Brennerpas) en op de A1/A14 van Milaan naar Rimini en op de A4 van Milaan naar Verona.