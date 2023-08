Ministerie waarschuwt boeren voor fraude met landbouwsubsidies

Het ministerie van Landbouw waarschuwt boeren en andere grootgrondbezitters voor fraude met Europese landbouwsubsidies. Sommige boeren vragen deze aan voor grond die helemaal niet van hen is, bevestigt een woordvoerder van het ministerie na berichtgeving van Follow the Money. Hij raadt grondbezitters daarom aan om subsidie aan te vragen voor hun grond voordat fraudeurs dat doen, ook namens subsidieverstrekker RVO.

Journalisten van FTM melden dat het op de website van de RVO makkelijk te zien is voor welke grond nog geen subsidie is aangevraagd. Sommige boeren maken hier misbruik van. In 2017 meldde Staatsbosbeheer dat boeren duizenden hectaren grond van de organisatie onterecht op hun naam hebben gezet. Nu blijkt dat dit nog steeds veel voorkomt.

“Als boeren onterecht percelen claimen voor landbouwsubsidie is dat fraude en dus strafbaar”, zegt de woordvoerder van het ministerie van Landbouw. Het is evenwel ondoenlijk voor de RVO om alle subsidieaanvragen op fraude te controleren en hierop te handhaven. Het gaat namelijk over miljoenen percelen waar soms ook mondelinge afspraken over zijn gemaakt.

Daarom is de makkelijkste manier om fraude te voorkomen volgens het ministerie en RVO dat grondbezitters subsidie aanvragen over hun eigen grond. Daar zullen zij de komende maanden actief over worden benaderd. Het ministerie en RVO willen ook in gesprek met de sector over dit probleem. Want hier ligt ook een belangrijke verantwoordelijkheid volgens de organisaties.