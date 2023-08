Verdachte dodelijke schietpartij Den Helder nog voortvluchtig

De persoon die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij die rond middernacht in Den Helder heeft plaatsgevonden, is nog op de vlucht. De politie zal naar verwachting snel een signalement gaan verspreiden, meldt een woordvoerder. Door de schietpartij op de kruising tussen de Brouwerstraat en Bassingracht is een 25-jarige man uit Alkmaar om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond, onder wie één iemand ernstig.

De lichtgewonde kon na behandeling naar huis. Er zijn nog geen verdere details over de toestand van het zwaargewonde slachtoffer.

De politie heeft getuigen gehoord en is druk met het onderzoek. Een woordvoerder legt uit dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over de aanleiding van de schietpartij.