Vitens: kookadvies wegens besmet drinkwater Doorn tot dinsdag

De problemen met het drinkwater in Doorn zijn niet eerder dan dinsdag opgelost, verwacht Vitens. Het betreft een besmetting met enterokokken, meldt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf. De bacterie kan effect kan hebben op maag en darmen van mensen met een verminderde weerstand.

De besmetting van het drinkwater is gevonden in het postcodegebied 3941 en treft daarmee 4100 huishoudens in het Utrechtse dorp. Vitens heeft via sms, sociale media en e-mail de klanten ge├»nformeerd en roept ze op de komende dagen het water drie minuten te koken voor gebruik. “Mensen kunnen wel gewoon douchen, handen wassen of naar het toilet gaan.”

De woordvoerder spreekt van een preventieve maatregel. Vitens verwacht het kookadvies tot en met dinsdag te moeten handhaven. Dat heeft volgens de woordvoerder te maken met laboratoriumonderzoek. “Er zijn monsters genomen die op kweek worden gezet. Het duurt gewoon even voordat we de resultaten hebben. Intussen gaan we uiteraard wel de leidingen schoonmaken.”