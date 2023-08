KNMI waarschuwt voor waterhozen op waddeneilanden

Het KNMI waarschuwt voor waterhozen op de waddeneilanden, met name rond Ameland. “Deze kunnen hinder en mogelijk gevaarlijke situaties opleveren voor de kleine scheepvaart en watersporters”, aldus het KNMI zondagavond.

Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes. Ze ontstaan boven grote wateroppervlaktes door snel draaiende luchtbewegingen.

In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe, Overijssel en Gelderland geldt zondag aan het begin van de avond nog code geel. In het oosten kunnen zware onweersbuien voorkomen voor met plaatselijk wateroverlast. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar last van hebben.

Langs de west- en noordwestkust waait het erg hard. Daar is kans op zware windstoten van rond 75 km/uur, aldus het KNMI. De windstoten komen uit het noordwesten, het verkeer kan er last van hebben. Aan het einde van zondagavond nemen de windstoten weer af.

Een groot deel van het land heeft zondag last of last gehad van wateroverlast door plaatselijk flinke regenval.