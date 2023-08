Media: dertien Nederlanders gewond bij bruiloft in Cambodja

Er ligt momenteel nog één Nederlander in het ziekenhuis in Cambodja nadat een automobilist zondag in was gereden op een bruiloft, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er werden in totaal vier Nederlanders met lichte verwondingen opgenomen, drie van hen hebben het ziekenhuis dus weer verlaten. Het ministerie staat hen consulair bij en heeft contact met de lokale autoriteiten over het incident. Over de identiteit van de slachtoffers doet het ministerie geen uitspraken.

Het incident gebeurde in het dorp Chroy Neang Nguon, in de noordelijke provincie Siem Reap. De automobilist verloor volgens Cambodjaanse media de controle over het voertuig en reed de trouwtent in. Na het incident zouden de andere bruiloftsgasten de bestuurder hebben overmeesterd en hem hebben overgedragen aan de autoriteiten.

De Khmer Times sprak in eerste instantie van dertien Nederlandse gewonden. Dat aantal, en of de automobilist dronken was zoals lokale media melden, kan Buitenlandse Zaken niet bevestigen.