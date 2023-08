Ook woensdag nog kookadvies wegens besmet drinkwater Doorn

Het advies om kraanwater in Doorn eerst te koken voordat het gedronken wordt, is ook woensdag nog van kracht. Dat meldt het waterbedrijf Vitens. In twee reservoirs voor het drinkwater is een verontreiniging aangetroffen met enterokokken, een bacterie die effect kan hebben op maag en darmen van mensen met een verminderde weerstand.

De bacterie is vorige week ontdekt tijdens reguliere controles. Wat de oorzaak is van de besmetting, wordt onderzocht. De reservoirs worden grondig gereinigd en geïnspecteerd. Volgens Vitens is in het leidingennetwerk geen verontreiniging aangetroffen.

Als uit tests blijkt dat er geen verontreiniging meer is, wordt het advies ingetrokken om het water drie minuten te koken voor consumptie. Vitens verwacht woensdag de uitslagen van het laboratoriumonderzoek van testen die de afgelopen dagen zijn uitgevoerd. Mensen kunnen wel gewoon douchen, handen wassen of naar het toilet gaan.