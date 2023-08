Chinezen mogen weer met groepsreizen naar Nederland

Chinese reisbureaus mogen voor het eerst sinds de coronapandemie weer reizen naar Nederland en bijna zeventig andere landen aanbieden. Internationale groepsreizen waren al enige tijd toegestaan, maar alleen naar een beperkt aantal landen.

Het Chinese ministerie van Cultuur en Toerisme deelde donderdag een lijst van nieuw goedgekeurde landen. Naast Nederland staan hierop onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, Zuid-Korea, Australiƫ en andere bestemmingen die erg populair zijn onder Chinese toeristen. In januari werd de eerste lijst van goedgekeurde landen gepubliceerd en die werd in maart voor het eerst uitgebreid.

Het merendeel van de Chinese toeristen dat naar het buitenland gaat, doet dat met een georganiseerde reis. China greep hard in nadat het coronavirus er eind 2019 opdook en stond zijn burgers lange tijd niet toe op vakantie naar het buitenland te gaan. Chinezen gaven voor de pandemie in het buitenland meer geld uit dan toeristen uit andere landen. In 2019 ging het om omgerekend ruim 231 miljard euro.