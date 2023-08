Vakantiegangers moeten rekening houden met drukte rond Antwerpen

Nederlandse vakantiegangers die via België rijden moeten rekening houden met files bij Antwerpen. Rond de havenstad is het vrijdagmiddag vroeger dan gebruikelijk erg druk op de weg.

Voor veel Belgen is er een lang weekend aangebroken vanwege Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, een nationale feestdag in België. Mogelijk verklaart dit de drukte, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Op verschillende wegen rond Antwerpen staan vrijdagmiddag al lange files. “We zien dat er al de hele dag veel volk op de baan is. Velen vertrekken blijkbaar op vakantie met het verlengde weekend”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

Door een aantal kleine ongelukken is er sprake van verkeershinder. Op de A12 richting Nederland werd ter hoogte van Zandvliet de weg zelfs geblokkeerd nadat een bestuurder de controle over het stuur had verloren, waardoor zijn caravan kantelde.

In de nacht van zaterdag en zondag is de Kennedytunnel op de Antwerpse ring net als vorige week afgesloten. Automobilisten die via Antwerpen rijden moeten er rekening mee houden dat ze mogelijk moeten omrijden.