Eerste Nederlandse scouts terug van geplaagde Wereldjamboree

De eerste groep Nederlandse scouts is zaterdagavond teruggekeerd van de geplaagde Wereldjamboree in Zuid-Korea. Even voor 20.30 uur landde de vlucht met zo’n honderd deelnemers aan het internationale scoutingevenement op Schiphol.

Het programma van het evenement moest worden ingekort en aangepast vanwege een tyfoon die de Koreaanse zuidkust naderde. Deelnemers werden hierom vanuit de zuidelijk gelegen polder Saemangeum ondergebracht in de gemeente Seoul en de nabijgelegen regio Gyeonggi. Eerder speelde ook de hitte het evenement parten en werden deelnemers onwel.

Aan de jamboree deden 43.000 tieners van padvindersverenigingen uit bijna 160 landen mee, onder hen zo’n 2000 Nederlandse scouts.