Zo’n 559.000 mensen zien ’s nachts WK-vertrek Oranjeleeuwinnen

Ongeveer 559.000 mensen zagen vrijdagnacht hoe het Nederlands vrouwenelftal werd uitgeschakeld in de wedstrijd tegen Spanje. Oranje verloor uiteindelijk na de verlenging met 2-1.

De wedstrijd werd om 03.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden op NPO 1.

Ook maandagochtend vroeg hadden de Oranjevrouwen een vrij groot publiek, gezien het vroege tijdstip. Toen zagen ruim 660.000 mensen om 04.00 uur hoe Oranje met 2-0 won van Zuid-Afrika.

Het best bekeken programma van de avond was De Slimste Mens op NPO 1 met 1,82 miljoen kijkers, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,53 miljoen) en B&B Vol Liefde op RTL 4 (990.000). Op SBS6 was De Oranjezomer het best bekeken programma van de dag met 784.000 kijkers.