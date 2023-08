Drenthe heeft minimaal tien jonge wolven in de provincie

In de provincie Drenthe lopen minimaal tien jonge wolven rond. Dinsdag werd bekend dat een wolvin in Midden-Drenthe minimaal vijf welpen heeft gekregen. Eind juli bleek al dat bij een wolvenpaar dat in de Drents-Friese regio leeft ook zeker vijf jonge wolven zijn geboren. Wie de vader is van de wolvenwelpen in Midden-Drenthe is nog onbekend. Dat moet later blijken uit DNA-onderzoek op keutels van de jonge wolfjes, aldus de provincie Drenthe en BIJ12, het bureau dat voor de provincies de wolvenzaken regelt.

De nieuwe groep jonge wolven is ontdekt doordat het leefgebied van de wolvin in de gaten wordt gehouden. Deze wolvin zit sinds september vorig jaar in Midden-Drenthe en heeft een paartje gevormd met een mannelijke wolf. Nu er welpen zijn geboren, is er sprake van een nieuwe roedel, zegt BIJ12. De vader van de welpen zou het mannetje van het wolvenpaar kunnen zijn. Hij loopt sinds juni vorig jaar in Drenthe rond. Maar er zit sinds kort ook een andere mannelijke wolf in Midden-Drenthe, die de wolvin ook bevrucht zou kunnen hebben.

De welpen die in juli opdoken behoren bij de roedel die in de Drents-Friese regio zit. Het wolvenpaar daar kreeg vorig jaar ook al welpen. De mannelijke wolf die vorige maand werd doodgeschoten in het Drentse Wapse was een nakomeling van vorig jaar, is door DNA-onderzoek vastgesteld. Er loopt een onderzoek naar het doodschieten van deze wolf, maar het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie kon dinsdag nog niet zeggen of dat onderzoek tot strafvervolging zal gaan leiden. Doodschieten van wolven is streng verboden, tenzij het roofdier uit zichzelf mensen aanvalt.

De Drentse wolven vallen met enige regelmaat vee aan. Drenthe adviseert hoefdierhouders dan ook om een wolfwerend raster te plaatsen. De provincie geeft subsidie voor dergelijke hekken rond de weides van schapen, geiten, runderen, paarden, alpaca’s, varkens en paardachtigen. Andere provincies waar wolven zitten doen dat ook. Schade die wolven aanrichten wordt vergoed.