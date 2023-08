Rode Kruis verwacht dat meer mensen voedselhulp nodig hebben

Als de armoede in de komende jaren toeneemt, zullen steeds meer mensen hulp nodig hebben om eten te kunnen kopen. Dat vreest het Rode Kruis. “We maken ons ontzettend zorgen. Je kunt niet bezuinigen op huur en energie, dus dan wordt eten een sluitpost. Dan gaan nog meer kinderen dan nu met een lege maag naar school.”

Als het kabinet geen maatregelen neemt, verkeert volgend jaar ongeveer 5,7 procent van de bevolking in armoede, waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) donderdag.

Het Rode Kruis biedt onder meer gratis maaltijden op basisscholen en middelbare scholen. Momenteel doen daar 1578 scholen aan mee. Ze komen in aanmerking wanneer minstens 30 procent van de kinderen uit een gezin komt met een kwetsbare financiële situatie. Niet elke ouder durft echter uit te komen voor de problemen. Volgens het Rode Kruis is er veel schaamte en angst. Ook zijn er scholen die net niet aan de voorwaarden voldoen. “Dat is heel naar, want we willen iedereen helpen. Dan zoeken we een andere oplossing.”

Volgens het Rode Kruis zijn ongeveer driehonderd deelnemende scholen tijdens de zomervakantie opengebleven, zodat kinderen daar langs konden gaan voor ontbijt of lunch. “Zes weken vakantie is een lange tijd. Dat kinderen zes weken niet naar school gaan en niet voldoende eten, is niet wat je wil.”

In sommige gemeenten kunnen huishoudens een boodschappenkaart met 17,50 euro erop krijgen. “Het is mogelijk om daar maaltijden van te bereiden, maar dan moet je wel creatief zijn. Het bedrag is lang niet genoeg om stressklachten weg te nemen. Mensen die aan het einde van de maand geen of weinig geld over hebben, ervaren veel stress. Het kost veel energie om niet genoeg geld te hebben.”

Dat de hulp überhaupt nodig is in een rijk land als Nederland, stoort het Rode Kruis. “Dit zou niet nodig moeten zijn. We zijn er om mensen in nood te helpen en dit is een noodsituatie. We moeten in Nederland echt dingen veranderen om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen genoeg geld overhouden om eten te kopen. Eten is een eerste levensbehoefte.”