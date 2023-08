Kabinet spreekt over financiën en armoede in eerste raad na reces

Het demissionaire kabinet komt voor het eerst na het zomerreces weer bij elkaar voor een ministerraad. Hoewel het kabinet vlak voor het reces viel, is er nog steeds genoeg te bespreken: het Centraal Planbureau waarschuwde donderdag voor toenemende armoede, en volgende week begint de coalitie van VVD, D66, CDA en CU aan de onderhandelingen over de begroting voor 2024.

Aan de ene kant past het kabinet terughoudendheid, nu de ministersploeg demissionair is en geen grote of politiek gevoelige beslissingen meer kan nemen. Onderwerpen die wel nog behandeld mogen worden, moeten eerst door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Maar dat gebeurt pas medio september.

Tegelijkertijd dreigt armoede voor veel meer mensen als het kabinet niet ingrijpt, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het percentage zou kunnen oplopen naar 5,7 procent van de hele bevolking. Ook zou dan 7 procent van alle kinderen in armoede opgroeien.

Dat de armoede zo kan toenemen, komt omdat maatregelen die het kabinet eerder nam aflopen per 1 januari 2024. Het gaat dan onder meer om het prijsplafond, waardoor huishoudens honderden euro’s korting kregen op hun energierekening.

“Dat is niet iets wat je in een fatsoenlijk land wil”, zegt demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) tegen de NOS. Demissionair minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) zegt dat het kabinet hiermee aan de slag moet, maar dat ze nog niet vooruit wil lopen op hoe het kabinet dat gaat betalen.

Welke maatregelen en hoe het kabinet die gaat financieren, evenals hoe de begroting er in het geheel uit gaat zien, wordt de komende weken in de aanloop naar Prinsjesdag besproken. In het kabinet verschillen de meningen daarover: partijen als D66 willen hogere belastingen heffen bij grote bedrijven, maar VVD-minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) zei al dat ze dat niet ziet zitten en liever wil dat er wordt bezuinigd.