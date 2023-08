Yeşilgöz houdt rekening met hogere dreiging door anti-islamprotest

Justitieminister Dilan Yeşilgöz houdt er rekening mee dat het vernietigen of verbranden van een koran tijdens protesten in Nederland kan leiden tot een verhoogde terreurdreiging, zoals in Zweden. In Den Haag heeft de anti-islambeweging Pegida aangekondigd vrijdag bij de Turkse ambassade te demonstreren. Het is niet duidelijk wat daar gaat gebeuren, maar tegenstanders van de demonstratie vrezen dat een koran zal worden vernield.

Yeşilgöz zegt dat ze “persoonlijk het vernietigen of verbranden van een boek nogal primitief en sneu vindt” maar “het mag in ons land, die vrijheid heb je”, zei ze vrijdag voor aanvang van de eerste ministerraad na het zomerreces. Een hogere terreurdreiging door bepaalde acties is volgens de minister een element waar je rekening mee hebt te houden. “Deze onderdelen horen erbij in een vrije democratie”.

Hoe de protestactie uitpakt en eventueel wordt aangepakt als de wet wordt overtreden, is aan de lokale driehoek van Den Haag, waarin de burgemeester, politie en justitie zitten. “Ik ga daar als minister niet over”, benadrukt ze.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft al laten weten afstand te nemen van gedrag, dat niet bijdraagt aan “een respectvolle en inclusieve stad”, zoals het “onnodig provoceren en het doelbewust kwetsen van mensen”. Tegelijk meldde hij dat een vrije meningsuiting en demonstratie een grondwettelijk vastgelegd recht is in Nederland.

In Zweden is de geweldsdreiging toegenomen door koranverbrandingen en de woede die daarover is ontstaan onder islamitische burgers en landen.