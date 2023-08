Politie Maastricht bezorgd om video’s zelfverklaarde pedofiel

De politie in Maastricht maakt zich zorgen om foto’s en filmpjes die op social media voor veel onrust zorgen. Het gaat om beeldmateriaal van een man die verklaart pedofiel te zijn en daarbij mogelijk seksuele handelingen bij zichzelf verricht, aldus de politie. De politie heeft de man opgespoord en “elders” ondergebracht.

De politie onderzoekt of er sprake is van strafbare feiten. Bekeken wordt of de beelden onder dwang van een onbekende, derde partij zijn gemaakt en vervolgens op social media zijn geplaatst. “De politie begrijpt dat de berichten op social media tot onrust leiden. De politie neemt deze zaak uitermate serieus”, aldus de politie Maastricht op Facebook.

Onder de Facebookpost van de politie reageren mensen woedend. Zo willen zij weten wat bedoeld wordt met “elders ondergebracht”.