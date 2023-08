Politie: stop met voor eigen rechter spelen om vermeende pedofiel

De politie roept mensen op te stoppen met voor eigen rechter te spelen in de zaak rond een vermeende pedofiel in Maastricht. Laat het onderzoek aan de politie, het recht moet zijn beloop hebben, zei een woordvoerster van de politie naar aanleiding van de commotie rond filmpjes en foto’s op social media.

Daar is te zien hoe iemand zichzelf tot pedofiel verklaart en mogelijk seksuele handelingen bij zichzelf doet. Dat leidde tot een storm van woedende reacties, waaronder de nodige doodsbedreigingen. De politie heeft de man voor zijn eigen veiligheid op een veilige plaats ondergebracht, hoort hem en onderzoekt of er sprake is van strafbare feiten.

Zo wordt onderzoek verricht in de telefoon en computer van de man. “Als iemand zegt pedofiel te zijn is dat niet strafbaar”, aldus de woordvoerster. “Wel als hij slachtoffers maakt. Dat zijn we aan het onderzoeken. Bovendien is de vraag of er sprake is van een derde partij. Heeft hij dit onder dwang gedaan? We weten nog niet wat er aan de hand is.”

“Wij willen vooral rust brengen”, gaat zij verder. “Mensen moeten weten dat we met deze zaak bezig zijn. Laat ons ons werk doen!”