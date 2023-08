Pakistan veroordeelt koranverscheuring in Nederland

De verscheuring van een koran in Den Haag leidt ook buiten Nederland tot kritiek. Pakistan heeft het “zeer aanstootgevende” voorval veroordeeld. Het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het bewust beschadigen van het heilige boek kwetsend voor alle moslims in de wereld.

Pegida-voorman Edwin Wagensveld verscheurde een koran vrijdag, in de buurt van de Turkse ambassade. Op de actie waren ook tegendemonstranten afgekomen. Die riepen onder meer “schaam je” en er is met stenen gegooid. Wagensveld zei op zijn beurt richting de Turkse ambassade “jullie horen hier niet thuis”.

Pakistan vraagt Nederland om te zorgen dat dergelijke “hatelijke en islamofobe daden” niet kunnen plaatsvinden. Het Pakistaanse ministerie stelt dat landen op grond van internationale wetgeving verplicht zijn om het “aanzetten tot haat” te voorkomen. Het bewust beschadigen van een koran valt volgens het land ook niet onder de vrijheid van meningsuiting.

Vergelijkbare incidenten in andere Europese landen zorgden al voor grote verontwaardiging in moslimlanden. Zweden zag zich recent genoodzaakt het dreigingsniveau voor terreurdaden te verhogen na koranverbrandingen. Justitieminister Dilan Yeşilgöz zei afgelopen week er rekening mee te houden dat het vernietigen of verbranden van een koran ook in Nederland kan leiden tot een verhoogde terreurdreiging.