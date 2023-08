Timmermans wil erg graag regeren, maar niet zomaar met VVD

Frans Timmermans wil met de combinatie PvdA/GroenLinks heel graag regeren. “Dat is wel de inzet van de samenwerking”, zegt de kersverse lijsttrekker daarover. Maar het is een “ingewikkeld verhaal” om weer met de VVD te regeren. Er is de angst dat de liberale partij zomaar over ‘verenigd links’ heen walst.

“Ik heb gezien dat de VVD, zeker onder Rutte, in staat was iedere coalitiepartij te vermorzelen in een coalitie”, zegt Timmermans. Hij was minister in het tweede kabinet-Rutte, waarin alleen de VVD en de PvdA zaten. Na de regeerperiode maakte de PvdA een historische verkiezingsnederlaag mee, waarin het 29 van de 38 zetels verloor. Bij de PvdA wordt dit geweten aan de bezuinigingen die dat kabinet doorvoerde en de samenwerking met de veel rechtsere VVD.

Zoiets “mag deze combinatie nooit overkomen”, aldus Timmermans tegen de pers. “Dus dan moet je sterk genoeg zijn om onvermorzelbaar te worden tegenover de VVD.” Hij wil de VVD niet van tevoren uitsluiten, maar het ligt volgens hem aan de “electorale verhoudingen tussen de partijen” of samenwerking mogelijk is. Daarmee lijkt hij te suggereren eigenlijk alleen met de VVD in zee te willen als de PvdA meer zetels haalt dan de liberalen.

Timmermans benadrukte vooral met meer linkse partijen te willen samenwerken. Hij neemt de term ‘verenigd links’ over van Jesse Klaver (GroenLinks), om aan te geven dat de deur ook openstaat voor andere partijen. Hij noemt specifiek de Partij voor de Dieren, en de SP. Er zijn verschillen tussen de socialisten en de ‘roodgroene’ combinatie, erkent Timmermans. De SP opende bij de vorige Europese verkiezingen specifiek het vuur op Timmermans met een fel bekritiseerd campagnespotje over ‘Hans Brusselmans’, een parodie op Timmermans die de ‘Brusselse elite’ moest symboliseren.

“Je kan verschillen uitvergroten, maar die verbleken toch als je ze vergelijkt met de verschillen met rechts”, zegt Timmermans in een oproep aan de socialisten tijdens een kennismakingsavond met leden van zowel GroenLinks als PvdA. Hierop werd hard geapplaudisseerd door de aanwezige leden.