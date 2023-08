Timmermans wil NAVO-norm wél in de wet vastleggen

Als het aan de kersverse lijsttrekker van de combinatie GroenLinks/PvdA ligt, wordt in de wet vastgelegd dat Nederland 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan Defensie uitgeeft. “Ik vind dat we dat moeten doen”, zegt Frans Timmermans in reactie op een vraag van een partijlid hierover. De twee partijen waren eerder nog geen voorstander van het plan om dit in de wet te verankeren.

“We hebben decennia van het vredesdividend geleefd, en daar plukt Poetin nu de vruchten van”, zei Timmermans tijdens een kennismakingsavond met leden over de Russische president. “Dus we hebben geen keuze, voor onze geloofwaardigheid, en voor onze eigen defensie.” Er ligt momenteel een initiatiefwetsvoorstel van SGP, VVD, CDA en Volt om de zogenoemde NAVO-norm wettelijk vast te leggen.

PvdA noch GroenLinks was voorheen enthousiast over dat plan. Maar voor de Russische inval in Oekraïne, waren het niet alleen linkse partijen die te weinig wilden uitgeven aan Defensie, benadrukte Timmermans. “Ik kan je één ding verzekeren. In de onderhandelingen die ik heb gedaan met rechtse partijen, is het eerste punt dat zij hebben laten vallen de defensie-uitgaven. Dus laat je niet wijsmaken dat dit alleen een punt van links is.”