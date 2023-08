Treinen rijden Zevenbergen en Oudenbosch voorbij om veiligheid

Vanaf aanstaande maandag rijdt de sprinter van Roosendaal naar Lage Zwaluwe de stations Zevenbergen en Oudenbosch voorbij. Om veiligheidsredenen heeft ProRail de NS opgedragen tijdelijk niet te stoppen in beide plaatsen, meldt de spoorbeheerder.

In juli werd er door ProRail aan het spoor gewerkt bij Zevenbergen en Oudenbosch. Het lukte toen niet om de werkzaamheden helemaal af te ronden en alle wissels weg te halen. Het spoorbeveiligingssysteem gaat er echter al van uit dat de wissels weg zijn. Om de spoorwegovergangen veilig te houden, zijn vervolgens alle seinen in automatische stand gezet waardoor ze geen onderscheid meer maken tussen doorgaande treinen en treinen die stoppen. Daardoor zijn de overwegen bij Zevenbergen en Oudenbosch langer dicht dan normaal als er een sprinter stopt op het station.

“In de praktijk brengt dat mensen helaas in de verleiding de gesloten overweg over te steken”, stelt ProRail. Om dat te voorkomen zijn er de afgelopen weken verkeersregelaars ingezet. De spoorbeheerder vreest dat dat vanaf maandag niet meer toereikend zal zijn, omdat dan de scholen weer beginnen in het zuiden en de overwegen intensiever gebruikt worden. Aangezien het volgens ProRail niet mogelijk is om het beveiligingssysteem tussentijds aan te passen aan de huidige situatie mogen er uit voorzorg geen treinen stoppen op Zevenbergen en Oudenbosch.

Tot en met eind september geldt een aangepaste dienstregeling. Tussen 30 september en 10 oktober haalt ProRail de wissels alsnog weg en rijden er helemaal geen treinen tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe. De NS zet gedurende de hele periode stopbussen in. Vanaf 11 oktober mogen er weer treinen stoppen op beide stations en wordt de normale dienstregeling hervat.