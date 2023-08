COA krijgt boete voor weghalen planken bij asielhotel Albergen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een boete van 15.000 euro gekregen van de Twentse gemeente Tubbergen. Bij de verbouwing van een opvanglocatie in het dorp Albergen zijn zonder toestemming gevelplanken van een schuur gehaald. “We erkennen dat er fouten zijn gemaakt tijdens het werk, en we maken er werk van om dit in de toekomst te voorkomen”, zegt een woordvoerder van het COA na berichtgeving van RTV Oost.

Als de opvangorganisatie weer in de fout gaat, kan er een boete van 30.000 euro volgen. Het COA heeft naar eigen zeggen “voortdurend overleg met de gemeente om in goede samenspraak en verstandhouding deze opvanglocatie te realiseren”. Het is de bedoeling dat in maart volgend jaar de eerste asielzoekers er worden opgevangen. Dat moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel en de andere asielzoekerscentra verminderen.

De gemeente Tubbergen was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Eerder deze maand had Tubbergen de werkzaamheden aan het elektriciteitsnet rond het nieuwe asielzoekerscentrum enkele weken stilgelegd. Vanwege de komst van de asielzoekers moet de stroomvoorziening in en rond het gebouw worden uitgebreid en verbeterd. De aanvraag van een vergunning daarvoor loopt nog.

Volgens het COA had een aannemer alvast wat buizen in de grond gelegd waar later kabels doorheen zouden worden getrokken. “De aannemers werken voor energiemaatschappijen en andere gemeenten, wij dachten dat we alvast daarmee aan de slag konden, maar dat bleek niet zo te zijn. Bouwwerkzaamheden zijn niet altijd zwart-wit. Desalniettemin werken we in goed overleg samen. Niemand zit erop te wachten als overheden hetzelfde willen, maar niet dezelfde koers varen”, stelt de woordvoerder.