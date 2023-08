Code geel in een groot deel van Nederland is beĆ«indigd, terwijl eerst de verwachting was dat die tot het begin van de avond van kracht zou zijn. “Het valt mee. We zien af en toe een onweersbui, maar niet de verwachtte stevige onweer”, aldus een woordvoerster van het KNMI.

In Limburg is de waarschuwing nog wel van kracht, maar niet meer in Zeeland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.