Jeugdige terrorisme-verdachten vrij in afwachting rechtszaak

De 16-jarige jongen uit Eindhoven en een 20-jarige man uit Arnhem, die in voorarrest zaten op verdenking van het voorbereiden van terroristische aanslagen op nachtclubs en politiebureaus in België, mogen de rechtszaak verder in vrijheid afwachten, zo werd donderdag duidelijk tijdens de eerste pro-formazitting in de Rotterdamse rechtbank.

De twee, die begin mei werden aangehouden, zouden met elkaar hebben gesproken over het uitvoeren van onthoofdingen, het aanschaffen van wapens en explosieven, het uitreizen naar Afghanistan om deel te nemen aan jihadstrijd, en het oproepen en maken van IS-propaganda.

Aan de schorsing van hun voorlopige hechtenis zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Het duo krijgt onder meer een enkelband, moet zich regelmatig melden bij de reclassering, mag niet in contact komen met andere betrokkenen in deze zaak en mag zich niet op sociale media begeven. De reclassering heeft voor beide verdachten een traject opgesteld om recidive te voorkomen en te zorgen dat ze verder kunnen met school.

Schuldbewust

De 20-jarige verdachte is tegen de rechtbank schuldbewust over zijn handelen. “Ik ga de mogelijkheid die me wordt geboden met beide handen aangrijpen om te zorgen dat ik op het rechte pad blijf.” Vanwege minderjarigheid werd de pro-formazitting van de 16-jarige verdachte achter gesloten deuren gehouden.

De volgende voorbereidende zitting in deze zaak is eind oktober. “Verdachte krijgt tot die tijd de kans om aan te tonen dat het goed met hem gaat. Hij kan nu terug naar zijn woonomgeving, maar de volgende keer niet weer,” zei de rechter tegen de Arnhemmer.

De aanhouding van de twee maakt deel uit van een zaak in België, waar in mei van dit jaar een groep van zeven mensen werd aangehouden op verdenking van het mogelijk beramen van een terroristische aanslag. De meeste verdachten die in België werden opgepakt, zijn van Tsjetsjeense afkomst en zouden behoren tot een groep aanhangers van terreurorganisatie Islamitische Staat. Drie van hen hadden de Belgische nationaliteit.