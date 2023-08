Milieuclub MOB eist verbetering Friesland voor vervuilde wateren

Voorman van milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) Johan Vollenbroek schrijft dat de kwaliteit van de Friese wateren niet voldoende is. Alle 24 waterlichamen die aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten voldoen, zijn volgens de organisatie ernstig vervuild. Vollenbroek roept de provincie en het Wetterskip Fryslân op direct de geldende richtlijnen na te komen.

In een brief van Vollenbroek aan de provincie en het waterschap zegt Vollenbroek dat een van die richtlijnen de sinds 2015 geldende verbeteringseis voor waterkwaliteit is. Dat betekent dat de kwaliteit van het water vooruit moet gaan en niet slechter mag worden. De overheden hebben acht weken plus een eenmalige verlengingsperiode van enkele maanden om hierop te reageren. “Bij een afwijzend besluit van de provincie kunnen wij naar de rechter stappen”, aldus Vollenbroek. “Er moet druk op de provincie, anders gebeurt er niets.”

Vollenbroek wil ook dat de provincie en het waterschap eerder verleende lozingsvergunningen binnen een jaar actualiseert en dat dan de kwaliteitsnormen uit de KRW worden meegenomen. Zo’n vergunning wordt afgegeven aan bedrijven die afvalwater willen lozen in het oppervlaktewater als ze aan alle eisen voldoen. Volgens MOB voldoen die gestelde eisen niet aan wat er in de KRW staat, waardoor nu nog te veel afvalstoffen zouden worden geloosd.

De insectenbestrijdingsmiddelen imidacloprid en methylazinfos zijn volgens Vollenbroek in Friese wateren aangetroffen. Imidacloprid mag sinds 2018 niet meer buiten worden gebruikt en methylazinfos is helemaal verboden in Nederland. “Onze conclusie is dat Friesland een provincie is waar insecten in het algemeen, en met name bijen in het bijzonder, niet (meer) welkom zijn.”

In de brief van MOB staat dat een groot deel van de vervuilende lozingen wordt gedaan door boerenbedrijven. Vollenbroek schrijft dat biologische boerderijen hier een oplossing voor zijn.

Friesland is volgens Vollenbroek niet de enige provincie met vervuild water, maar hij zegt dat ze daar beginnen vanwege de Waddenzee. Vorige week ging een vergelijkbare brief naar Rijkswaterstaat Noord-Nederland. “Zodra we meer mensen vrij hebben, gaan we ook achter andere provincies aan, waarbij hij Zuid-Holland noemde als provincie met vervuild water.

De provincie en Wetterskip Fryslân zeggen later met een reactie te komen.