Nieuw-Beijerland herdenkt slachtoffers drama, onderzoek loopt nog

In Nieuw-Beijerland wordt zaterdag het ongeluk herdacht waarbij meerdere doden vielen toen een Spaanse vrachtwagenchauffeur inreed op aanwezigen op een buurtfeest. Dat gebeurde op 27 augustus vorig jaar in de buurtschap Zuidzijde. Bij het drama kwamen zes volwassenen om het leven onder wie een hoogzwangere vrouw, waardoor het dodental uitkwam op zeven.

Tijdens een besloten bijeenkomst krijgen nabestaanden en andere betrokkenen de gelegenheid om samen stil te staan bij het drama dat “vele levens voorgoed veranderde”, meldt de gemeente Hoeksche Waard waar Nieuw-Beijerland onder valt. Daarna spreekt burgemeester Charlie Aptroot de aanwezigen toe op de plek van het ongeluk. Vervolgens wordt er een minuut stilte gehouden en is er gelegenheid om bloemen te leggen.

Na de herdenking wordt in Zuidzijde een herinneringsbank in gebruik genomen die is ontworpen door lokale kunstenaars. Het hout waarvan de bank is gemaakt, is afkomstig van een boom uit de buurtschap. De datum van het drama is in het hout gekerfd en op de bank zit een plaquette met een verwijzing naar de slachtoffers.

Het onderzoek naar de toedracht van het dodelijke ongeluk loopt nog, laat het Openbaar Ministerie weten. Er wordt hierbij samengewerkt met de Spaanse autoriteiten. Wanneer het besluit valt of de vrachtwagenchauffeur strafrechtelijk wordt vervolgd, kan een woordvoerster niet zeggen. “We hopen uiteraard zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben, voor de nabestaanden en de slachtoffers.” Aanvankelijk was de prognose dat in het derde kwartaal van dit jaar meer duidelijk zou moeten zijn. Als de man wordt vervolgd, zal een zitting in de rechtbank gepland moeten worden.

De vrachtwagenchauffeur zei dat hij ten tijde van het ongeluk een epileptische aanval had en dat hij zich niks meer kon herinneren. Eerder werd duidelijk dat een eerste toxicologisch onderzoek uitwees dat er een aanwijzing is voor “de aanwezigheid van een concentratie coca├»ne en een omzettingsproduct in het bloed van de verdachte”.

De Spaanse vrachtwagenchauffeur zit sinds september vorig jaar niet meer in voorarrest en keerde terug naar zijn thuisland.