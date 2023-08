Campagne over gewijzigde studiefinanciering voor ouders mbo-ers

Ouders van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn vaak niet goed op de hoogte van de veranderingen in de studiefinanciering, zegt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van eigen onderzoek. De organisatie begint volgende maand een campagne om ze beter in te lichten, zodat hun kinderen en zij zich financieel niet tekort doen.

“We weten dat, naast de mbo-studenten zelf, vooral ook ouders zich verdiepen in studiefinanciering en ons hierover vaak bellen. Daarom willen we de komende tijd ook de ouders goed informeren over de veranderingen voor het mbo.”

Een verandering is bijvoorbeeld de afschaffing van de bijverdiengrens. Ook zijn er wijzigingen voor afgestudeerde mbo’ers die vervolgens een hbo-studie willen proberen. Als zo’n student in het eerste jaar stopt met de opleiding, worden basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct omgezet in een gift. Verder is er de koopkrachtmaatregel: uitwonende mbo-studenten krijgen het aanstaande studiejaar een tijdelijke verhoging van de basisbeurs omdat alles duurder is geworden.

Ruim een derde van de ouders maakt zich zorgen of hun kind kan rondkomen en later, met een studieschuld, wel een huis kan kopen. “De meeste gesprekken thuis gaan dan ook over het combineren van bijbaantjes en studeren (86 procent), rondkomen (83 procent), sparen en terugbetalen studieschuld (76 procent)”, ontdekte DUO.