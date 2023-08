Code geel voor Gelderland, Noord-Brabant en Limburg

Het KNMI heeft vrijdagochtend code geel afgegeven voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De meteorologische dienst waarschuwt voor noodweer met onweersbuien en neerslag.

Het KNMI spreekt van stevige onweersbuien in de ochtend en middag. Daarbij kan veel neerslag vallen in korte tijd, en dat kan voor wateroverlast zorgen. Ook kunnen er grote hagelstenen vallen.

Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer. Het is zaak goed op te letten en het weer extra in de gaten te houden, zeker als mensen de weg op moeten of buitenactiviteiten hebben gepland.

Volgens het KNMI trekken de onweersbuien in de avond weg naar Duitsland.