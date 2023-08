Kaag had liever een D66’er als opvolger van Timmermans gezien

Demissionair vicepremier Sigrid Kaag kan zich vinden in de voordracht van minister Wopke Hoekstra (CDA) als nieuwe Eurocommissaris, maar zegt “dat het geen geheim is dat D66 als pro-Europese partij ook interesse had” in deze post. “Kijk naar het profiel van onze lijsttrekker Rob Jetten, wat hij doet op klimaat, naar Kajsa Ollongren, Hans Vijlbrief, ikzelf ook.”

“Het zou heel eervol zijn geweest als iemand van onze partij zou zijn voorgedragen”, zegt ze. “Maar we hebben natuurlijk als demissionair kabinet nog wel een paar belangrijke klussen te klaren”, zei ze voor aanvang van de ministerraad.

Door “een samenloop van factoren” heeft premier Mark Rutte volgens haar voor de CDA’er Hoekstra gekozen. Er is niet overlegd met haarzelf maar de premier heeft “gesondeerd” bij politieke partijen en er is overlegd met president Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Kaag noemt de post voor Nederland een belangrijke portefeuille, zeker de komende maanden voor zolang de Europese Commissie er nog zit. Volgend jaar zijn er Europese verkiezingen. “Voor Nederland is het heel belangrijk dat op het gebied van klimaat, de vergroening, de groene agenda, daar effectief op door wordt onderhandeld natuurlijk.”

Ze prijst het werk van “gigant” Frans Timmermans – “hij heeft een huzarenklus geleverd” en wenst Hoekstra veel succes in zijn nieuwe functie.