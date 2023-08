LTO: terugdringen watervervuiling niet alleen taak voor boeren

Landbouworganisatie LTO erkent dat het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen moet worden teruggedrongen, maar wil dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid van boeren wordt. Daarmee reageert de belangenorganisatie op het nieuws dat water in veel natuur- en recreatiegebieden vervuild is met giftige bestrijdingsmiddelen. Voor een oplossing zouden ook overheden, producenten en leveranciers werk moeten maken van meer “groene” middelen en weerbare gewassen.

“Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater verder terug te dringen, is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen samenwerken en hun verantwoordelijkheid nemen”, stelt LTO. “En ook de samenleving als geheel heeft een verantwoordelijkheid bij de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw”, vervolgt de grootste lobbyclub voor de landbouw in Nederland.

Met dat laatste verwijst LTO naar het nieuws dat de biologische landbouw in Nederland minder hard groeit dan gehoopt, waarover NOS berichtte. Dat komt onder andere doordat veel consumenten bioproducten links laten liggen.

Het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden concludeerde na onderzoek dat het water in Nederlandse natuur- en recreatiegebieden vaak vervuild is met giftige bestrijdingsmiddelen. Vier op de tien wateren in deze gebieden voldoen niet aan de milieunormen. Opdrachtgever Natuur & Milieu vindt die resultaten “alarmerend” en vreest grote schade aan de natuur.

LTO wijst ook naar medicijnresten en vervuiling met chemische middelen door de industrie als oorzaken van de lage waterkwaliteit. Volgens de organisatie is daar weinig aandacht voor in het onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu.