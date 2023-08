NS: stroom Formule 1-fans goed op gang gekomen richting Zandvoort

De stroom aan reizigers die vrijdag met de trein naar het racecircuit in Zandvoort gaan, is goed op gang gekomen, meldt een woordvoerster van de NS. Rond de klok van half negen waren op deze eerste dag van het raceweekend al zo’n 6700 reizigers vervoerd.

Dat aantal zal in de loop van de dag nog toenemen. Op het circuit worden dagelijks zo’n 105.000 bezoekers verwacht.

De NS laat iedere vijf minuten een trein rijden tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. “De sfeer zit er goed in, mensen hebben er zin in”, licht de woordvoerster toe.

De NS verdeelt de reizigers gedoseerd over de treinen. Dat kan ertoe leiden dat een trein soms half leeg lijkt te vertrekken, zegt de woordvoerster. “We blijven mensen oproepen rekening te houden met het moeten wachten op Amsterdam of Haarlem, omdat mensen vanuit alle hoeken naar Zandvoort willen. In Amsterdam moeten bijvoorbeeld nog op vier tussenliggende stations mensen instappen.” Dat zijn de stations Sloterdijk, Halfweg-Zwanenburg, Haarlem Spaarnwoude en Haarlem.

Om elke vijf minuten een trein te kunnen laten rijden heeft de NS in plaats van één nu twee machinisten op de treinen zitten, en een conducteur. De machinist die niet rijdt, assisteert de conducteur.

Racefans die dit weekend naar Zandvoort willen, worden opgeroepen om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, de fiets of per touringcar te komen. De NS verkoopt speciale dagkaarten om naar het circuit te reizen. Daarvan zijn er tot nu toe circa 15.000 verkocht. “We verwachten dat meer mensen dan vorig jaar ook bijvoorbeeld OVpay gebruiken”, aldus de woordvoerster. Dat houdt het inchecken in de trein via de betaalpas in.

Voor de NS wordt het een druk weekend, met nog twee andere grote evenementen: muziekfestivals Mysteryland in Haarlemmermeer en Ground Zero in het Gelderse recreatiegebied Bussloo. “Reizigers die niet naar evenementen gaan moeten de reisplanner goed raadplegen”, aldus de woordvoerster. Vanwege de evenementen, de vakantieperiode en werkzaamheden elders in het land heeft de NS “toch wat meer aanpassingen in de dienstregeling elders in het land” moeten doen. De NS zet zo’n driehonderd man extra personeel in voor het raceweekend.