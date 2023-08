Verwaarloosde runderen van melkveehouderij geëuthanaseerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij een melkveehouderij in de provincie Drenthe negen runderen, waaronder een kalf, moeten laten inslapen omdat ze er zo erbarmelijk aan toe waren dat een dierenarts ze niet meer kon helpen. De veehouder in kwestie wordt vervolgd, maar er wordt ook gekeken of hij zelf zorg nodig heeft.

Inspecteurs troffen eerder tijdens een bezoek aan het bedrijf al kreupele dieren en vieze stallen aan. Ook waren er voorwerpen waar de dieren zich aan konden verwonden, zoals scherpe uitsteeksels. Donderdag bleek tijdens een herinspectie dat er weliswaar het een en ander was veranderd, maar ook dat de situatie voor een aantal dieren niet was verbeterd.

De NVWA noemt euthanasie “de enige diervriendelijke optie”. De veehouder had “veel eerder een dierenarts moeten inschakelen”.

Toch blijven andere dieren op het bedrijf achter, omdat “er op dit moment geen reden is om deze dieren mee te nemen”. Ze zijn onderzocht en hebben waar nodig zorg gekregen. De NVWA vindt de situatie bij deze veehouder niettemin “zorgwekkend”. Inspecteurs blijven de situatie in de gaten houden en er is een melding gedaan bij politie en gemeente. Die moeten nagaan om de veehouder zelf zorg nodig heeft.