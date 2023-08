Zandvoort trapt driedaags Formule 1-weekend af

Zandvoort ontvangt vrijdag de eerste naar verwachting 105.000 supporters van het raceweekend. Drie dagen lang vindt de Dutch Grand Prix plaats in de kustplaats met 17.000 inwoners. Ook zaterdag en zondag verwacht de gemeente dat aantal racefans te verwelkomen.

Om al die supporters te vervoeren laat de NS vanaf Amsterdam Centraal iedere vijf minuten een trein rijden naar Zandvoort. Ook rijden twee buslijnen die normaal eindigen in Haarlem door naar het circuit. Ondanks de extra treinen waarschuwt de NS dat reizigers rekening moeten houden met “grote drukte in de treinen en op de stations” en een langere reis- en wachttijd.

Toeschouwers worden aangemoedigd om zo veel mogelijk lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of met een touringcar naar Zandvoort te komen. Belangrijke toegangswegen zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In een mobiliteitscentrum op het circuit worden alle verkeersstromen rondom het dorp in de gaten gehouden. Daarvoor worden onder meer slimme camera’s ingezet langs fietspaden.

De hekken van het circuit gaan vrijdag om 08.00 uur open, daar begint om 12.30 uur de eerste vrije training. Zondag zal Max Verstappen voor het derde jaar op rij de Formule 1-race in eigen land proberen te winnen.