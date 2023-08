Politie vermoedt opzet bij brand industriepand in Halsteren

Bij een bedrijfspand in Halsteren (Noord-Brabant) heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Volgens de politie is er vermoedelijk een auto met opzet tegen het pand aan de Industrieweg gereden en is het voertuig daarna in brand gestoken. De brandweer heeft de brand geblust. De politie doet onderzoek.

De melding van de brand kwam rond 03.50 uur binnen. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of er brandschade is aan het pand en hoe groot die eventuele schade dan is. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de politie. Er is nog niemand aangehouden.