Europarlementariërs breken met JA21 uit woede op partijtop

Zes prominente JA21-leden, onder wie Europarlementariërs Rob Roos en Rob Rooken stappen uit de partij. Ze uiten kritiek op de partijtop en specifiek op mede-oprichter Annabel Nanninga, die toch een gooi doet naar het Tweede Kamerlidmaatschap. Haar kandidatuur moedigt volgens de critici een baantjescarrousel aan, iets waar JA21 zich juist tegen zou moeten verzetten.

Dat Nanninga zich in een recent interview “denigrerend” uitsprak over partijleden die kritisch zijn op haar kandidatuur voor de Tweede Kamer, noemen de prominenten teleurstellend. De interne democratisering en professionalisering is mislukt, constateren de partijleden, waaronder voormalig Statenlid Johan Almekinders. “Daarmee constateren wij dat JA21 niet het Juiste Antwoord op de grote vraagstukken van onze tijd is”, schrijven zij in een brief, verwijzend naar de afkorting in de partijnaam, die staat voor Juiste Antwoord.

Ze zeggen hun lidmaatschap op. Het partijbestuur van JA21 zegt in een reactie dat aan de partijprominenten al eens is gevraagd of zij de partij willen verlaten. Dit omdat het onmogelijk bleek om de centrumrechtse koers van de kleine partij “gezamenlijk uit te dragen”. “Deze politici hebben hier nu zelf gehoor aan gegeven”, concludeert de partij.

Eerder kondigden Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink aan na de verkiezingen niet door te willen als Kamerlid voor JA21. Pouw-Verweij uitte samen met Almekinders eerder kritiek op de achterblijvende interne democratisering.

Roos en Rooken blijven werken als Europarlementariër, volgens een zegsman. Ze blijven ook in de conservatieve fractie waar ze onder de JA21-vlag al deel van uitmaakten.

Een woordvoerder van JA21 was niet direct bereikbaar voor commentaar.