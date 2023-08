COA: het blijft spannend na zomer zonder buitenslapers in Ter Apel

Het is heel fijn dat asielzoekers deze zomer in Ter Apel niet in het gras hoefden te slapen, maar het blijft spannend, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). “We doen er nog steeds alles aan om het te voorkomen.”

De woordvoerder spreekt dan ook niet van opluchting nu de zomer bijna voorbij is. “We hebben het najaar nog.” Ook VluchtelingenWerk zei maandag dat het gevaar nog niet is geweken. “We staan klaar om elk moment in actie te komen en houden er rekening mee dat dit gaat gebeuren”, zei een woordvoerder van de organisatie.

Volgens het COA zijn er meerdere onzekerheden die kunnen zorgen voor een “kink in de kabel”. Bijvoorbeeld als er meer asielzoekers in Nederland aankomen dan verwacht. De instroom dit jaar valt tot nu toe juist lager uit dan verwacht, wat helpt. Ook de overlooplocatie in Assen speelt een rol in het voorkomen van buitenslapers. In de hal, waar ruimte is voor zo’n vijfhonderd mensen, worden mensen vanuit Ter Apel een paar dagen opgevangen. Daarna gaan ze weer terug naar Ter Apel of naar Budel, voor de vervolgstappen.

Het COA zegt “constant bezig” te zijn met het zoeken naar opvanglocaties voor asielzoekers. “We hebben tachtig reguliere locaties, waar zo’n 30.000 mensen wonen. In de noodopvang zitten zo’n 20.000 mensen. Als je kijkt naar het structurele aantal plekken, is dat nog niet voldoende.” Het blijft moeilijk voldoende gemeenten bereid te vinden mee te werken aan het opvangen van asielzoekers, aldus het COA. “Je bent afhankelijk van andere partijen. Die situatie speelt al twee jaar en is nog steeds aan de orde.”

Volgens de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie die maandag werden gedeeld heeft Nederland sinds het begin van dit jaar ongeveer 29.000 aanvragen van asielzoekers en nareizigers geregistreerd. Dat is een fractie minder dan het aantal aanvragen vorig jaar. De teller stond toen eind augustus op bijna 30.000. Over heel 2022 ontving de overheid uiteindelijk ruim 48.000 asielzoekers en nareizigers. Een gevreesde toename tot 70.000 mensen voor heel 2023 blijft vooralsnog uit.