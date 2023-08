NVWA doet onderzoek naar PFAS in papieren rietjes

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt of in papieren rietjes het schadelijke PFAS zit, in welke hoeveelheden en of dat gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Dat bevestigt een woordvoerder van de dienst naar aanleiding van een bericht van EenVandaag.

Volgens de NVWA is het verkennende onderzoek voor de zomer begonnen. De dienst kreeg toen informatie van Belgische wetenschappers. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een speciaal NVWA-lab in Groningen. Eind dit jaar of begin volgend jaar zou de studie klaar moeten zijn. Over de eerste bevindingen doet de controledienst geen mededelingen.

PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Dat is een groep van chemische stoffen die onder meer worden gebruikt voor antiaanbaklagen in pannen, waterafstotende kleding en blusschuim. Ze worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.