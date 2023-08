Een refurbished laptop voor het nieuwe schooljaar? Een goed idee!

Het nieuwe schooljaar is begonnen en vaak zijn een nieuwe laptop en telefoon onderdeel van ‘back to school’ aankopen. Al hoef je ‘nieuw’ niet letterlijk te nemen. Een refurbished laptop is vaak een slimmere keuze. Goedkoper, duurzamer én met een goede garantie. Toch bestaan er nog heel wat misvattingen rond een ’tweedehands’ exemplaar.

Omdat de technologische ontwikkelingen op het gebied van laptops de afgelopen jaren niet zo heel hard meer gaan, kun je theoretisch nog jaren voort met een wat oudere tweedehands laptop, oftewel een refurbished laptop. Refurbished laptops zijn om verschillende redenen teruggestuurd naar de fabrikant of verkoper, zoals kleine defecten, teruggebrachte klanten of gewoon een upgrade naar een nieuwer model. De meeste refurbished laptops komen uit het bedrijfsleven. Bedrijven schrijven hun laptops namelijk vaak af op drie jaar en vervangen ze na die periode door nieuwe toestellen. Een laptop gaat gemiddeld genomen echter zo’n 8 à 10 jaar mee. Niet zo duurzaam dus.

Waarop moet je letten?

Als je goed onderzoek doet en bij betrouwbare en gerenommeerde verkopers koopt, kun je een refurbished laptop van hoge kwaliteit vinden die perfect aan de behoeften van je kind of puber voldoet. Zo is de reputatie van de verkoper voordat je een aankoop doet, belangrijk. Om daar zicht op te krijgen kun je recensies lezen en feedback van klanten controleren. Om de hoogste kwaliteit te garanderen, moet je zeker altijd op zoek gaan naar gecertificeerde refurbished laptops. Een idee: verken het volledige assortiment refurbished laptops van de marktleider in Refurbished Lenovo ThinkPads: Qwerty-tech.nl. Deze laptops zijn grondig getest en gecertificeerd. Het is verstandig om een screenshot van de specificaties van de laptop en de versie van het besturingssysteem te vragen. Hiermee kan je precies nagaan welke laptop je voor je hebt, hoe lang deze nog door de fabrikant ondersteund wordt en of de software legaal is geïnstalleerd.

Voordelen van tweedehands

Refurbished laptops zijn dus geen tweedehandsjes die je van iemand over koopt. De prijs van een refurbished toestel ligt echter wel aanzienlijk lager en je bespaart al snel enkele honderden euro’s, zonder dat je daarvoor aan kwaliteit inboet. De laptops ondergaan grondige inspectie, tests en reparaties om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de normen van de oorspronkelijke fabrikant. Krasjes en deukjes worden weggewerkt, de laptop wordt schoongemaakt, uitgerust met de nieuwste software en uitvoerig getest.

De meeste toestellen hebben bovendien een garantie van 1 jaar. Veel gerenommeerde verkopers van refurbished laptops bieden daarnaast technische ondersteuning. En bij sommige refurbished verkopers kun je zelfs specifieke aanpassingen aanvragen, zoals extra geheugen of een grotere harde schijf, waardoor je een ‘gepersonaliseerde’ laptop kunt krijgen die aan de specifieke behoefte van jouw scholier voldoet. Bovendien is het ook een meer milieubewuste keuze. Zo dragen we met zijn allen immers bij aan een groenere planeet door het verminderen van de elektronische afvalberg en helpen we besparen op grondstoffen die in de toekomst alleen nog maar schaarser worden. Een stuk duurzamer dus!