Tot nu toe 700 asielaanvragen van derdelanders uit Oekraïne

Ongeveer 700 van de 2900 zogeheten derdelanders uit Oekraïne die in Nederland verblijven, hebben hier asiel aangevraagd, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om mensen die zijn gevlucht vanwege de oorlog maar eigenlijk uit een ander land komen. Ze hadden bijvoorbeeld een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne vanwege studie, werk of asiel. In Nederland kregen zij tot nu toe dezelfde bescherming en opvang als Oekraïners maar die regeling loopt op 4 september af.

Dat betekent dat de derdelanders binnen 28 dagen Nederland moeten verlaten of asiel aanvragen. Het ministerie houdt er rekening mee dat de komende dagen nog meer derdelanders een asielverzoek zullen indienen. Volgens demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) kan het merendeel van de derdelanders die zijn gevlucht in principe terug naar hun land van herkomst. “Behalve als zij daar te vrezen hebben voor geweld of vervolging, dan kunnen zij hier asiel aanvragen”, aldus de bewindsman.

Nederland was een van de weinige landen in Europa die ook derdelanders opving. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND was de afgelopen tijd al begonnen met de behandeling van asielaanvragen van derdelanders. Voorrang bij de procedure kregen de personen die uit veilige landen kwamen – en dus relatief snel afgewezen kunnen worden – en mensen uit Jemen en Syrië die juist veel kans maken op een asielstatus in Nederland.

De komende weken worden de derdelanders die in de asielprocedure zitten, gefaseerd overgeplaatst naar opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De meesten zaten tot nu toe in locaties waar Oekraïners worden opgevangen, die gemeenten hebben geregeld. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen. Inmiddels zijn er ongeveer 97.000 Oekraïners in Nederland.

Een aantal derdelanders is in beroep gegaan tegen het besluit van de IND om hun bescherming te beëindigen. De rechtbank van Rotterdam heeft geoordeeld dat dit besluit rechtmatig is. Degenen die deze uitspraak aanvechten, moeten in beginsel Nederland ook binnen vier weken verlaten. Tenzij de hogere rechter hen alsnog gelijk geeft.