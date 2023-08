Zes minderjarigen vast om mishandeling 13-jarige in Zoetermeer

De politie heeft dinsdag in Zoetermeer zes minderjarigen aangehouden die worden verdacht van het mishandelen van een 13-jarig meisje, eerder deze maand. Het gaat om twee 14-jarige meisjes, twee meisjes en een jongen van 15 en een 16-jarige jongen. De verdachten komen uit Zoetermeer en Den Haag. Het slachtoffer komt uit Zoetermeer.

De verdachten zouden het 13-jarige slachtoffer op woensdagavond 9 augustus hebben mishandeld bij een flatgebouw aan het Hoevenbos in Zoetermeer. Het meisje raakte daarbij gewond. In totaal waren er volgens de politie zo’n twaalf personen betrokken bij de mishandeling in de Zuid-Hollandse gemeente. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

De verdachten konden worden aangehouden doordat er na de mishandeling beelden van het incident rondgingen op social media waarop ze werden herkend. Het zestal zit nog vast.

In juli werden in Zoetermeer ook al vijf minderjarigen opgepakt omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan onder meer mishandelingen en diefstal. Een woordvoerster van de politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een verband tussen die incidenten en de aanhoudingen van dinsdag.