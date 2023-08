BBB komt vrijdag met kandidaat voor premierschap

De BoerBurgerBeweging (BBB) maakt vrijdagmiddag bekend wie zij naar voren schuift als premierskandidaat, mocht de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in november de grootste worden. Partijleider Caroline van der Plas liet een maand geleden al weten dat zij het ambt zelf niet ziet zitten, onder meer door de internationale verplichtingen die erbij komen kijken.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart werd BBB in één klap de grootste partij. Sindsdien is het speelveld er wel anders bij komen te liggen, vooral doordat oud-CDA’er Pieter Omtzigt met zijn eigen partij Nieuw Sociaal Contract meedoet aan de verkiezingen. Hij lijkt een geduchte concurrent te worden van BBB, al zijn de verkiezingen pas over drie maanden en moet de echte campagne nog beginnen.