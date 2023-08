Politiek boek Pieter Omtzigt na 2 jaar bovenaan boekenlijst

Het boek Een nieuw sociaal contract van politicus Pieter Omtzigt was de afgelopen week het best verkochte boek van Nederland. Het manifest, waarin Omtzigt uitlegt hoe hij vindt dat Nederland eruit moet gaan zien, is opnieuw binnengekomen in de Bestseller 60, de lijst die boekenkoepel CPNB wekelijks op woensdag publiceert. Het boek, dat begin 2021 uitkwam, heeft twee jaar niet in de lijst gestaan.

“Het is heel bijzonder dat een boek na twee jaar op deze manier terugkeert in de lijst”, zegt een woordvoerder van CPNB. De hernieuwde aandacht voor het werk van de Twentse politicus volgt op de bekendmaking dat hij met zijn eigen partij, die ook Nieuw Sociaal Contract heet, mee gaat doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Het boek stond in 2021 enige tijd op de tweede plek van de lijst.