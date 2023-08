Dode door verkeersongeluk op N35 bij Enschede

Door een aanrijding tussen een busje en een personenauto op de N35 bij Enschede (Overijssel) is donderdagochtend een persoon om het leven gekomen. Een tweede slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de slachtoffers kan de politie niets zeggen.

De rijksweg A35/N35 loopt van Zwolle naar Enschede en daarna verder tot de Duitse grens. De weg is bij Enschede in beide richtingen afgesloten en de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 11.00 uur weer wordt vrijgegeven. Tot die tijd wordt het verkeer omgeleid.