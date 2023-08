Politie zoekt naar asbestslachtoffers van bedrijf uit Goor

De politie zoekt naar mensen die mogelijk slachtoffer zijn geworden van blootstelling aan asbestvezels door een bedrijf uit het Overijsselse Goor. In 2019 is aangifte gedaan door de Vereniging Comité Asbestslachtoffers (CAS) tegen fabrikant Eternit nadat mensen overleden “doordat ze vermoedelijk opzettelijk blootgesteld waren aan asbest”, omschrijft de politie.

De politie meldt donderdag dat de zaak onderzocht wordt en dat het onderzoeksteam graag in contact wil komen met mensen “die mogelijk ook slachtoffer zijn van dit bedrijf in Goor”, of hier informatie over hebben. Hierbij wordt gemeld dat het bijvoorbeeld kan gaan om mensen die zijn blootgesteld in de woonomgeving of mensen die als “vakman” met het product hebben gewerkt.

De aangifte die is gedaan heeft betrekking op negen mensen die tussen 1981 en 2020 zijn overleden aan mesothelioom, meldt de politie. Deze vorm van kanker wordt ook wel asbestkanker genoemd, omdat de meest voorkomende oorzaak contact met asbest is. Eternit maakte asbesthoudende producten. CAS stelt dat het bedrijf al in 1960 op de hoogte was van de gevaren van blootstelling aan de asbestvezels en dat het ondanks alle onderzoeken naar de risico’s doorging met de productie.

Het gebruik van asbest in nieuwe producten is sinds 1993 verboden.