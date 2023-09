Ook met de 76e Airborne Wandeltocht zijn er weer veteranen bij

Oosterbeek – Veteranen en voorspeld goed weer, niets staat een succesvolle 76e Airborne Wandeltocht in de weg. Vergunning binnen en alle seinen staan op groen. Borden, dranghekken en afrasteringen worden klaargezet en plekken langs de route ingericht voor de drukste dag in onze gemeente.

Vrijdag 1 september opent de Airbornemaand en de dag erna meteen het grootste 1-daagse wandelevenement van de wereld. De maroonrode vlag met lichtblauwe Pegasus wappert al aan steeds meer gevels en palen. De gemeente Renkum maakt zich op voor de enerverendste maand van het jaar. Het wordt weer even behelpen qua verkeer maar ach, we weten hier niet beter en niemand klaagt

Taxi Charity

The Taxi Charity for Militairy Veterans brengt ook dit jaar weer Tweede Wereldoorlog veteranen naar de gemeente. Op uitnodiging van de organisatie van de wandeltocht zullen er weer 4 tot 6 veteranen aanwezig zijn. De mannen zijn van een dusdanige leeftijd dat we even een slag om de arm houden, de oudste is al 104 jaar en het is natuurlijk een hele reis. Maar comfortabeler dan in een Londense taxi met de liefdevolle verzorging van vrijwilligers en/of familie, kun je haast niet overkomen.

En ook dit jaar loopt er een groep Taxi Charity vrijwilligers mee, vermoedelijk herkenbaar aan de paarse shirts. Als je ze ziet lopen, bedank hun ook eens. Dit zijn de mensen die niet alleen zorgen dat de veteranen jaarlijks, meerdere keren, naar Nederland komen maar ook thuis in het Verenigd Koninkrijk. voor ‘onze’ veteranen zorgen.

Na het klinken van de Last Post zal Marsleider Hans van Kranenburg om 11.00 uur de 76e Airborne Wandeltocht officieel voor geopend verklaren en zal het defilé van start gaan.

Nieuw dit jaar

Op de route kom je langs de Van Limburg Stirumweg richting het station 15 Impactborden tegen met daarop indrukwekkende foto’s en cijfers die het Airborne verhaal vertellen. Je hoeft je wandeltempo er niet eens voor aan te passen, maar het geeft stof tot nadenken of brengt je wellicht in gesprek met een medewandelaar gedurende de kilometers die je loopt. (tekst gaat door onder foto’s)

Jeugdprijsvraag

Natuurlijk wordt de geschiedenis van de Slag om Arnhem met liefde op speelse wijze doorgegeven aan onze jeugd tijdens de 76e Airborne Wandeltocht.

Alle basisschoolleerlingen zijn uitgenodigd om mee te doen met de jeugdprijsvraag. Haal vóór de start bij de stand van het jeugdproject op het park Hartenstein (startlocatie) een vragenlijst op; te herkennen aan een prachtige ballonnenboog en tekeningen gemaakt door leerlingen uit groep 7 van de Atlas-school te Renkum.

Alle deelnemers van de speurtocht krijgen 2 leuke verrassingen bij het inleveren van de antwoorden. En de 10 winnaars worden bovendien getrakteerd op een feestelijke ochtend op 7 oktober a.s. waarbij de hele familie welkom is voor een hapje en een drankje en de winnaars een prachtige tour mogen maken met een militaire auto.

Wij wensen alle wandelaars veel succes en, net als de toeschouwers, heel veel plezier!

Dossier: