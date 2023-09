Proces rond opslag met moordwapen De Vries van start

In de rechtbank in Zwolle start vrijdag de behandeling van de strafzaak waarin een grote wapenopslag in Alphen aan den Rijn centraal staat. Het wapen waarmee Peter R. de Vries is vermoord komt volgens het Openbaar Ministerie vrijwel zeker uit deze opslag.

In een schuurtje in een woonwijk in Alphen aan den Rijn vond de politie eind maart 2022 zeker 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschuttergeweren en vier antitankwapens (bazooka’s). Sommige daarvan waren doorgeladen.

Het proces begint met het onderzoek naar een groep van vijf Polen die volgens het OM gelieerd zijn aan Krystian M., een van de verdachten van de moord op journalist Peter R. de Vries. De groep werd volgens het OM ingezet voor diverse mishandelingen en een poging tot liquidatie. Zeker een van hen, de 40-jarige Robert M., verbleef in dezelfde Haagse flat als Krystian M.

De wapenopslag is het tweede onderdeel in dit onderzoek. Een van de verdachten, de nu 23-jarige Jordi van der S., is volgens het OM een ‘moordmakelaar’. Hij wordt ook gelinkt aan de mislukte liquidatie van Cor P. op 4 januari 2022 in de Dominicaanse Republiek, het derde en laatste deel van dit strafonderzoek. P. is zelf verdachte in een moordzaak en raakte bij de aanslag zwaargewond. In een regiezitting op 7 september buigen de rechters zich nog over deze kwestie. De mogelijke schutter is pas op 28 juni opgepakt.

Vooralsnog trekt de rechtbank tien dagen uit voor deze zaak.