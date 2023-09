Programma SP: hoger minimumloon, onteigenen panden bij leegstand

De SP wil onder meer het minimumloon verhogen naar 16 euro per uur, en vastgoedeigenaren onteigenen bij langdurige leegstand zodat er woningen gemaakt kunnen worden. Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma van de socialisten. Verder wil de partij van Lilian Marijnissen “een idee├źnstrijd” maken van de aankomende verkiezingen.

Volgens Marijnissen is er “schoon schip gemaakt” in Den Haag na het vertrek van talloze politieke kopstukken en is het nu tijd om Nederland weer “op te bouwen”. Dat moet onder meer gebeuren door het eigen risico in de zorgverzekering af te schaffen, minder belasting voor werkenden en goedkopere boodschappen. Hoe de partij de plannen precies wil betalen, zegt het niet. In het verkiezingsprogramma ‘Nu de mensen’ staat wel dat grote bedrijven “gaan bijdragen” en “eerlijk belasting” gaan betalen. De SP heeft haar verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het CPB.

De SP staat er slecht voor in de peilingen. Na de komst van Pieter Omtzigts Nieuw Sociaal Contract daalde de SP naar 5 zetels. Zonder concurrentie van Omtzigt haalt de SP 7 zetels en in de Kamer hebben de socialisten 9 zetels. Marijnissen is sinds 2017 partijleider: het is haar tot dusver nog niet gelukt om zetels te winnen bij een verkiezing.